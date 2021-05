Batman Arkham: in che ordine vanno giocati i giochi dell'Uomo Pipistrello?

Batman Arkham, ideato da Rocksteady Studios, è divenuto uno dei franchise più amati ed elogiati degli ultimi anni. Sin dal primo capitolo uscito nel 2009, Batman Arkham Asylum, la serie ha saputo stupire per la qualità del gameplay, le atmosfere e le coinvolgenti storie con protagonista il mitico supereroe della DC Comics.

Per chi si avvicina la prima volta al brand, quale sarebbe l'ordine ideale per giocare tutti gli Arkham? L'approccio migliore sarebbe giocare la serie in ordine di uscita: si partirebbe così con Batman Arkham Asylum (2009), per poi passare a Batman Arkham City (2011), proseguire con Batman Arkham Origins (2013) e chiudere in bellezza con il capitolo conclusivo, Batman Arkham Knight (2015). In larghissima parte è questo l'ordine anche qualora qualcuno decidesse di giocarli seguendo la cronologia narrativa: l'unica differenza sarebbe quella di giocarsi Origins prima dei restanti tre capitoli, essendo ambientato 8 anni prima degli eventi raccontati in Asylum.



Il tutto senza dimenticare lo spin-off Batman Arkham Origins Blackgate, uscito su 3DS e PS Vita e collocato tre mesi dopo l'epilogo di Origins. Per gli amanti della realtà virtuale ci sarebbe da considerare anche Batman Arkham VR, che si collocherebbe tra gli eventi di City e Knight nonostante la particolarità degli eventi narrati (che non vi riveliamo per evitare grossi spoiler) farebbero pensare a un qualcosa di non canonico o comunque poco incisivo all'interno della storia raccontata nella serie.

Ricordiamo che la serie proseguirà nel 2022: Suicide Squad è stato annunciato lo scorso anno e farà parte dello stesso universo narrativo degli Arkham. Se volete approfondire eccovi la nostra anteprima di Suicide Squad Kill the Justice League.