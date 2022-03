Batman Arkham tornerà? Al momento le probabilità sembrano misere

Dopo aver appassionato milioni di giocatori e rivoluzionato la rappresentazione dei supereroi in chiave videoludica, la serie Batman Arkham si è semplicemente fermata. Con il roboante finale di Arkham Knight, il pipistrello mascherato ha lasciato il mondo videoludico mentre Rocksteady si è messa a lavorare a Suicide Squad: Kill the Justice Legue.

I fan dell'universo del pipistrello mascherato non rimarranno a bocca asciutta ancora a lungo: a ottobre esce Gotham Knights, gioco incentrato sulla bat-famiglia sviluppato da Warner Bros. Montreal (gli stessi di Arkham Origins), mentre l'anno prossimo toccherà al già citato Suicide Squad: Kill the Justice League di Rocksteady, ma sono in tanti a desiderare un nuovo, vero esponente della serie Batman Arkham.

Purtroppo per loro, non sembra esserci assolutamente nulla all'orizzonte. A confermarlo è stato Kevin Conroy, doppiatore di Batman in decine di progetti, inclusi gli Arkham e i due Injustice. Quando, durante una chiacchierata con The Movie Dweeb, l'intervistatore gli ha chiesto qualche indiscrezione sul prossimo videogioco della saga, Conroy ha risposto: "Vorrei tanto che ce ne fosse uno in sviluppo! Lo vorrei davvero. Perché le persone me lo chiedono continuamente". Al momento, quindi, non c'è nessun Batman Arkham in cantiere, e stando a quanto suggerito dal doppiatore, la colpa sarebbe degli elevatissimi costi di produzione: "Dovete rendervi conto di quanto sono costosi. Costano una fortuna. Richiedono anni di lavoro". Quindi, nonostante il grande successo di critica e di pubblico conseguito dalla serie, Conroy crede che i costi di produzione siano "l'unica ragione per la quale non ne hanno fatto un altro".