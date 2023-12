Batman Arkham Trilogy è un disastro su Nintendo Switch: l'analisi di Digital Foundry

Come era già stato anticipato da Oliver Mackenzie di Digital Foundry, Batman Arkham Knight si è rivelato un disastro tecnico su Nintendo Switch, ma è purtroppo l'intera trilogia proposta da Rocksteady sulla console ibrida a presentare numerosi problemi tecnici.

Come viene spiegato approfonditamente nel filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, Batman Arkham Asylum e Arkham City, pur presentando molti meno problemi ad Arkham Knight, non possono dirsi propriamente soddisfacenti su Nintendo Switch. È soprattutto Arkham Asylum a presentare i problemi più importanti, sia dal punto di vista grafico che prestazionale. Arkham City offre un'esperienza di gioco generalmente più gratificante, ma anche qui gli utenti dovranno chiudere un occhio sui cali di framerate durante le scene più concitate.

Discorso totalmente a parte per Arkham Knight, che si presenta in uno stato sostanzialmente ingiocabile. Il comparto grafico, a causa di riduzioni nella risoluzione, nella qualità delle texture e in altri dettagli non può che impallidire con le altre edizioni del gioco. Ma è sicuramente il profilo prestazionale a deludere maggiormente, con un framerate estremamente instabile, casi frequenti di stuttering e persino di crash improvvisi. Staremo a vedere se con dei futuri aggiornamenti si possa porre rimedio ad una situazione che al momento risulta davvero drammatica.