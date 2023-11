Batman Arkham Trilogy si lancia su Switch: c'è anche la Batsuit di Robert Pattinson!

Di ritorno dalla Metropolis di Suicide Squad con il video gameplay di Capitan Boomerang, Warner Bros. Games riabbraccia le atmosfere opprimenti di Gotham City per accompagnare il lancio di Batman Arkham Trilogy su Nintendo Switch con un video che conferma una gradita aggiunta proveniente dall'ultimo film della saga.

Le tre esperienze interattive dell'iconica serie videoludica ideata dagli studi Rocksteady stanno infatti per approdare sui lidi della console ibrida di Nintendo, di conseguenza per WB Games è giunta l'ora di scaldare i motori della propria 'batmobile promozionale' con un filmato composto da scene di gameplay alternate a spezzoni in-engine.

La raccolta digitale comprende le riedizioni Switch di Batman Arkham Asylum, Arkham City e Arkham Knight, con tutti i relativi contenuti aggiuntivi che ne hanno contraddistinto il supporto post-lancio su PC e console Microsoft e PlayStation. Il video mostratoci da WB Games ci permette di intuire il tenore grafico di questa trasposizione nintendiana... ma non solo.

In chiusura di trailer possiamo infatti ammirare per la prima volta la riedizione della Batsuit indossata da Robert Pattinson nel film The Batman: la tuta speciale ricreata a immagine e somiglianza della 'divisa d'ordinanza' indossata dal Cavaliere Oscuro nell'ultimo kolossal cinematografico dedicato all'eroe DC sarà disponibile in Batman Arkham Knight dall'1 dicembre in esclusiva temporale su Switch e successivamente sulle altre piattaforme. Nel frattempo, vi invitiamo a esplorare insieme a noi Gotham City leggendo la nostra recensione di The Batman, un capolavoro sul Cavaliere Oscuro.