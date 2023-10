Batman Arkham Trilogy per Nintendo Switch subisce un rinvio, la nuova data

Warner Bros Games ha annunciato di aver rinviato Batman Arkham Trilogy per Nintendo Switch: la raccolta non uscirà il 13 ottobre come inizialmente previsto ma debutterà solamente il prossimo 1 dicembre, con oltre un mese di ritardo sulla tabella di marcia.

Batman Arkham Trilogy include Batman Arkham Asylum, Batma Arkham City e Batman Arkham Knight con rispettivi DLC single player, skin e pacchetti extra pubblicati nel corso degli anni sulle altre piattaforme.

Tuttavia, Turn Me Up Games ha bisogno di più tempo per finire i lavori sul porting e consegnare ai giocatori su Nintendo Switch una raccolta all'altezza delle aspettative, per questo il rinvio si è reso necessario, così da avere più tempo a disposizione per apportare gli ultimi ritocchi in fase di polishing.

Warner Bros si appresta a pubblicare su Nintendo Switch la trilogia del Cavaliere Oscuro, che tanto successo ha riscosso tra il pubblico, diventando di fatto una delle serie più vendute di sempre sui supereroi, insieme a Marvel's Spider-Man.



I possessori di Switch dovranno attendere un pochino in più rispetto al previsto per mettere le mani su questa acclamata trilogia, che porterà sulla console Nintendo il primo Batman Arkham Asylum del 2009, l'acclamato sequel Batman Arkham City del 2011 e il capitolo finale della trilogia, Batman Arkham Knight uscito nel 2015.