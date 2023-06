Batman Arkham Trilogy: Switch accoglie le avventure del Cavaliere Oscuro!

Le anticipazioni sull'arrivo della serie di Batman Arkham su Nintendo Switch si concretizzano nella cornice del Nintendo Direct di giugno con l'annuncio ufficiale di Batman Arkham Trilogy, il porting delle tre iconiche avventure del Cavaliere Oscuro targate WB Games e Rocksteady Studios.

Proprio come la Batman Arkham Collection disponibile da fine 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, anche la Batman Arkham Trilogy 'nintendiana' rappresenta l'esperienza definitiva della celebre serie action a tinte open world ideata dagli studi Rocksteady, con il pacchetto completo delle attività delle campagne principali e i tanti contenuti aggiuntivi post-lancio.

Gli acquirenti della Trilogia avranno quindi modo di reindossare i panni del Cavaliere Oscuro per cimentarsi nelle sfide offerte da Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City e Batman Arkham Knight. Gli appassionati di action adventure che vorranno aiutare Bruce Wayne a ripulire Gotham dai villain e dai loro sgherri potranno farlo accedendo a delle trasposizioni della serie di Batman Arkham caratterizzate da un comparto grafico di prim'ordine e da tutti gli elementi ludici, narrativi e contenutistici che hanno contribuito a rendere così importante questa serie.

La commercializzazione di Batman Arkham Trilogy su Nintendo Switch è prevista in autunno, proprio come l'espansione Il Tesoro dell'Area Zero di Pokemon Scarlatto e Violetto mostrata in video durante il Direct del 21 giugno.