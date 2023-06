Batman Arkham Trilogy su Switch: versione fisica monca, due giochi andranno scaricati

Il ricco Nintendo Direct del 21 giugno 2023 ha portato in dote anche l'annuncio di Batman Arkham Trilogy, una raccolta per Switch contenente la trilogia di videogiochi (e tutti i relativi DLC) che i ragazzi di Rocksteady Studios hanno dedicato all'uomo pipistrello.

Nonostante i tre titoli della collezione abbiano un bel po' di anni sul groppone, le loro qualità sussistono ancora oggi e l'utenza Switch non può che guardare con entusiasmo alla prospettiva di poterli finalmente giocare sulle proprie console ibride e/o portatili a partire dall'autunno del 2023.

Coloro i quali sono ancora legati al supporto fisico e mal digeriscono la necessità di dover scaricare dati su dati, storceranno probabilmente il naso nello scoprire che la cartuccia retail di Batman: Trilogia Arkham includerà solamente uno dei tre giochi della trilogia. A chiarirlo, con netto anticipo e a scanso di equivoci, è stata la stessa Warner Bros. Games. In una delle FAQ reperibili sul sito ufficiale del publisher si legge che sulla cartuccia sarà presente solamente Batman: Arkham Asylum, dunque Batman: Arkham City e Batman: Arkham Knight andranno scaricati a parte, ovviamente senza costi aggiuntivi.

L'ammontare dei dati aggiuntivi non è ancora stato rivelato, in compenso è stato chiarito che per giocare ai due titoli da scaricare a parte sarà comunque obbligatorio tenere la cartuccia inserita. Restiamo in attesa della data di lancio precisa e di maggiori informazioni circa le velleità tecniche della raccolta per Switch.