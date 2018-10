Batman Arkham Universe è il nuovo progetto di Rocksteady, uscita prevista nel 2019?

Sono tante le voci che vorrebbero Rocksteady al lavoro su un gioco dedicato alla Justice League oppure a Superman, invece sembra che lo studio inglese sia attualmente impegnato su Batman Arkham Universe, titolo non ancora annunciato in arrivo nel 2019.

Stando a quanto riportato da PlayStation LifeStyle la saga del Cavaliere Oscuro non è ancora conclusa e Rockstar starebbe lavorando da qualche anno a Batman Arkham Universe, action adventure in terza persona previsto per la fine del prossimo anno. Il cast del gioco dovrebbe includere nomi come Batman, Robin, Batgirl, Catwoman, Red Hood e Nightwing, calati in una Gotham City dalle dimensioni sconfinate, ampia almeno 1.5 volte quella vista in Batman Arkham Knight, con tanto di meteo dinamico, stagioni e ciclo giorno/notte in tempo reale.

La fonte parla anche di un nuovo design per la Batmobile, con la Batcaverna chiamata a fare da hub per il personaggio, con numerose opzioni di personalizzazione estetica e funzionale. Il gameplay dovrebbe mantenersi in linea con quanto visto in passato, con alcune novità legate al multiplayer co-op e alle fasi stealth.

Difficile saperne di più al momento, sembra certo comunque che Rocksteady non sia impegnata nel nuovo RPG di Harry Potter, quest'ultimo sviluppato da Avalanche Software, compagnia responsabile del progetto Disney Infinity, cancellato nel 2016.