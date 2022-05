Batman è arrivato in Elden Ring: ecco la mod dedicata al Cavaliere Oscuro

Come ormai ben saprete, il successo fuori scala di Elden Ring ha spinto un gran numero di utenti a realizzare mod di vario genere che sono poi state distribuite tramite portali come NexusMods. Tra queste ne troviamo persino una con protagonista Batman.

Il Cavaliere Oscuro è infatti al centro della mod creata dall'utente az3163693 e che prende il nome di "Batman with physics cape". Oltre ad aggiungere la possibilità di sostituire il modello predefinito del Senzaluce con quello del supereroe DC Comics, la mod in questione aggiunge anche un mantello che reagisce in maniera verosimile ai movimenti del personaggio. Per chi se lo stesse chiedendo, l'installazione della mod non altera le animazioni del protagonista di Elden Ring, che continuerà ad attaccare gli avversari con i suoi attacchi classici e con tutte le armi presenti nel suo inventario. A psoposito invece dello stile del costume, pare che az3163693 si sia ispirato all'Uomo-Pipistrello della serie Batman Arkham di Rocksteady.

Chiunque volesse seguire tutti i passaggi utili per installare i file della mod e giocare nei panni di Batman, può seguire tutte le istruzioni sulla relativa pagina di NexusMods.

Prima di lasciarvi al trailer 4K della mod, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa è stata pubblicata la mod di Darth Vader in Elden Ring, accompagnata da altri file che permettono di utilizzare personaggi provenienti da film, videogiochi, anime e serie TV di successo.