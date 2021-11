Batman, aspettando Gotham Knights: concept art per il gioco cancellato con Damian Wayne

Già nel 2019, avevano trovato diffusione in rete diverse concept art di Project Sabbath, nome in codice per un gioco ambientato nell'universo di Batman e con protagonista Damian Wayne.

Concept intrigante ideato dagli sviluppatori di Warner Bros Montréal, quest'ultimo è stato infine scartato dalla software house, che, come noto, è attualmente impegnata nella realizzazione di Gotham Knights. Ad anni di distanza dalla cancellazione del progetto, trovano ora diffusione alcuni artwork inediti legati al misterioso Project Sabbath.

A presentarli al pubblico e il concept artist Goran Bukvic, che li ha resi disponibili sul proprio profilo di ArtStation. Nel descriverli, l'autore li identifica espressamente come concept art realizzate per un videogioco legato a Batman cancellato ormai molto tempo fa. Tra le immagini pubblicate dall'artista, che potete visionare in calce a questa news, spicca una versione del Cavaliere Oscuro ormai anziana, mentre il figlio, Damian Wayne, appare ormai cresciuto e pronto ad assumere su di sé il ruolo di difensore di Gotham. Vi sarebbe piaciuto poter vedere questa misteriosa produzione in azione grazie a Warner Bros Montréal?



In attesa di vedere la Corte dei Gufi in azione in Gotham Knights, ricordiamo che l'universo DC è pronto a prendere vita anche nello scanzonato Suicide Squad: Kill the Justice League. A inizio 2021, sarà invece il momento di recarsi in sala per assistere alla proiezione del nuovo The Batman.