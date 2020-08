Batman, la Corte dei Gufi si prepara a colpire? Storia e indizi in attesa del DC FanDome!

L'ombra della Corte dei Gufi si allunga sulla Gotham City videoludica ormai da lungo tempo: che i numerosi rumor stiano finalmente per trasformarsi in realtà?

La pubblicazione di un intrigante sito teaser del nuovo Batman da parte di Warner Bros Montréal sembra offrire l'indizio decisivo, ma potremo averne la certezza assoluta solamente in occasione del reveal del gioco, atteso durante il DC FanDome. Per ingannare l'attesa e provare a ricomporre i pezzi del puzzle, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video interamente dedicato alla saga della Corte dei Gufi.



Tra gli archi narrativi più noti del recente percorso editoriale del Cavaliere Oscuro, la serie porta la firma di un tandem creativo d'eccezione, ormai ampiamente collaudato. A imbastire la sceneggiatura è infatti il talentuoso Scott Snyder, mentre a plasmare l'oscura minaccia sono state le inconfondibili matite di Greg Capullo. Una saga decisamente interessante, che pone Batman di fronte a un avversario ignoto e temibile, capace di celarsi in piena vista e di avvolgere il guardiano di Gotham City in una fitta rete di intrighi secolari. Per scoprire ogni dettaglio sulla setta e sui suoi temibili Artigli, vi lasciamo alla visione del nostro filmato dedicato: potete trovarlo in apertura a questa news o, in alternativa, sul Canale YouTube di Everyeye.



In chiusura, ricordiamo che la presentazione del nuovo Batman avverrà in data sabato 22 agosto, in concomitanza con il reveal di Suicide Squad da parte di Rocksteady. Potete seguire l'intero evento in diretta, grazie alla maratona Twitch di Everyeye dedicata al DC FanDome: non mancate!