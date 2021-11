Batman in un cosplay italiano: il cavaliere di Gotham in queste foto fedeli

Il fumetto di Batman circola da tantissimo tempo, con la testata di DC Comics che si è evoluta nel corso del tempo, ospitando nuove storie e versioni. Il personaggio è diventato talmente famoso da far nascere anche manga originali di Batman, ma il cavaliere oscuro ha trasceso il suo medium originale per arrivare anche in altre versioni.

Essendo uno dei capisaldi della DC Comics e del mondo del fumetto americano, Batman ha intrattenuto come cartone animato e come film - con tanti attori che hanno vestito i panni dell'Uomo Pipistrello nel corso dei decenni - ma anche come videogioco. La saga iniziata con Batman Arkham Asylum è diventata un must per ogni videogiocatore, sdoganando pienamente il cavaliere oscuro anche sulle console.

Ovviamente la popolarità del personaggio non dipende solo dai videogiochi, con molti appassionati che si rifanno anche al costume visto nei film. Il cosplayer italiano Stefano Salini ha deciso di cimentarsi nell'impresa, proponendo un cosplay di Batman con la sua armatura nera e con un appeal simile a quello di Batman The Dark Knight di Christopher Nolan.

In produzione c'è Gotham Knights previsto per il 2022, ma il ruolo di Batman sarà lasciato ad altri personaggi che proteggeranno la città al suo posto.