Batman Court of Owls è realtà? Il nuovo teaser di Warner Bros. Montreal

A pochissimi giorni dal DC Fandome, evento che ospiterà l'annuncio di un nuovo gioco di Batman curato da Warner Bros. Montreal, gli sviluppatori canadesi hanno ben pensato di stuzzicare l'immaginazione di tutti i fan in trepidante attesa. Come? Con un breve teaser trailer con degli interessanti indizi sulla natura della nuova avventura videoludica del pipistrello mascherato.

La breve clip mostra dei simboli animati, ma ad aver attirato maggiormente l'attenzione è un logo che appare fugacemente per una frazione di secondo, e che mostra quello che sembra essere a tutti gli effetti un gufo. Il nostro pensiero si è quindi immediatamente rivolto alla Corte dei Gufi, organizzazione criminale apparsa sia in Batman, sia in altre testate di DC Comics, che con i suoi letali assassini - gli Artigli - opera in gran segreto a Gotham City da oltre un secolo.

L'associazione è stata inevitabile, poiché negli anni passati il nome di Warner Bros. Montreal è stato più volte associato ad un videogioco chiamato Batman Court of Owls: che si tratti proprio del titolo destinato ad essere annunciato a breve? Ad accompagnare il teaser ci sono anche dei simboli appartenenti al codice morse "_ _ . _ _ . _ _ . _ _ _" che possono essere tradotti in "M W W J". Contemporaneamente, sono andati online anche il profilo Twitter r3dakt3d e il sito teaser r3dakt3d.com, che offre in bella mostra il messaggio "Ti stavamo aspettando", accompagnato dalla data del 18 agosto: probabilmente ne sapremo di più domani, mentre per l'annuncio vero e proprio dovremo aspettare il DC Fandome di sabato 22 agosto.