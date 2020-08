Batman Court of Owls: il reveal è imminente? Nuovo teaser da WB Montreal

La Corte dei Gufi di Batman si prepara a colpire. I curatori del sito teaser di Warner Bros. Interactive hanno pubblicato un nuovo indizio che rimanda all'evento DC FanDome e, inevitabilmente, all'annuncio del prossimo videogioco di Batman realizzato dal team di WB Montreal.

L'ultimo messaggio misterioso apparso sui social invita gli appassionati del Cavaliere Oscuro a immettere il codice 761 sulla fittizia console di comando accessibile dal portale teaser di R3DAKT3D. Una volta inserito, il codice restituisce una schermata ulteriore che informa gli utenti di prepararsi per delle novità in arrivo entro breve.

Sempre attraverso il sito teaser, con l'immissione del codice 761 (il primo di una serie di quattro "Input Missing") è possibile scaricare un'immagine che sembrerebbe mostrare una mappa olografica di Gotham City, con tanto di icona a indicare un luogo non meglio precisato della metropoli.

Con ogni probabilità, gli indizi per decifrare i prossimi tre codici verranno condivisi da qui prossimi giorni, tramite i quali ricevere sempre più informazioni sul prossimo videogioco di WB Montreal prima del suo annuncio ufficiale che, lo ricordiamo, è previsto per sabato 22 agosto in coincidenza del DC FanDome che Everyeye seguirà su Twitch con una maratona. Sempre per il DC FanDome è previsto anche il reveal di Suicide Squad, il nuovo progetto portato avanti da Rocksteady attingendo all'esperienza maturata con la celebre serie di Batman Arkham.