Batman Court of Owls sarà annunciato nel corso del 2019?

Una foto pubblicata da WB Games poco prima di Natale, e passata inosservata fino ad oggi, riaccende le speranze riguardo l'esistenza di un nuovo gioco dedicato all'Uomo Pipistrello, apparentemente in fase di sviluppo negli studi di Warner Games Montreal, già autori di Batman Arkham Origins nel 2013.

Il Game Director dello studio, Geoff Ellenor, ha pubblicato una foto che mostra alcuni membri dello studio che tengono in mano un cartello con la parola "Redacted", termine che farebbe pensare ad uno stato dei lavori piuttosto avanzato per il nuovo progetto della compagnia, che il 2019 possa quindi essere l'anno giusto per il reveal del nuovo gioco di Batman?

Dallo scorso mese di novembre si parla insistentemente dell'esistenza di Batman Court of Owls, il gioco sarebbe appunto in fase avanzata di sviluppo presso WB Games Montreal mentre Rocksteady sarebbe da tempo al lavoro su un progetto segreto (Next-Gen?), smentite le ipotesi che volevano il team inglese impegnato su Harry Potter e Superman, questo almeno secondo recenti rumor che vi invitiamo comunque a prendere con le dovute precauzioni...