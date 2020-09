Batman Day, aspettando Gotham Knights: tre giochi con cui celebrare il Cavaliere Oscuro

A settembre trova spazio un appuntamento importante in ambiente DC: nel corso del mese si celebra infatti uno degli eroi più iconici nati in seno alla storica casa editrice statunitense.

Con il Batman Day, si rende omaggio al Cavaliere Oscuro, complesso e umbratile protettore di Gotham City. Vera e propria icona del mondo a fumetti, negli anni il personaggio si è ritagliato un ruolo di sempre maggior spessore anche in altri universi, da quello cinematografico a quello videoludico. In attesa di scoprire quali conseguenze genererà la sua scomparsa nel futuro Gotham Knights, prossimo titolo targato Warner Bros Montréal, vi proponiamo una breve selezione di produzioni con cui vestire i panni del Crociato Incappucciato in questa speciale giornata:



Batman Arkham Asylum

Injustice 2

Batman The Telltale Series

Rocksteady accompagna il giocatore, con un titolo che può essere completato in relativamente poche ore, perfetto per chi vuole celebrare il Batman Day con un'avventura in solitaria. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Batman Arkham Asylum Per chi è in cerca di un approccio maggiormente competitivo, da vivere magari in compagnia di amici, ricordiamo la possibilità diall'interno del picchiaduro di NetherRealm. Maggiori dettagli nella nostra recensione di Injustice 2 Unadell'universo dell'eroe DC. Strutturata in episodi, può rappresentare un'interessante opzione per celebrare la speciale ricorrenza. Solo per coloro che non cercano l'azione a tutti i costi...Questi i nostri suggerimenti: lasciamo a voi la parola nello spazio commenti,Per festeggiare il Batman Day vi proponiamo anche i migliori cinque film di Batman , l e serie TV del Cavaliere Oscuro e i fumetti di Batman da non perdere