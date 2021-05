Batman: il film di Tim Burton del 1989 prende vita in un sorpendente gioco fanmade

Batman, film pubblicato nel 1989 con alla regia un ispirato Tim Burton e i memorabili Michael Keaton e Jack Nicholson, rappresenta ancora ad oggi uno delle trasposizioni cinematografiche più amate e discusse tra i fan dell'uomo pipistrello.

Tanto è rimasto impresso nella mente degli appassionati, che la pellicola è stata ricreata all'interno di un sorprendente videogame fanmade. Sviluppato da Indie Path, il gioco si intitola "I Am Batman" e presenta una visione fedele del mondo già raccontato all'interno del film di Tim Burton. La demo è stata apparentemente realizzata con l'Unreal Engine 4, e il suo stile artistico ci regala un impatto visivo davvero notevole, profondamente ispirato alle tinte oscure che hanno permeato il film originale. Dalle strade di Gotham City, alla Batcaverna, tutto sembra essere preso di peso dal film, e persino le movenze dell'uomo pipistrello ricordano da vicino quelle di Keaton.



Sfortunatamente, come messo ben in chiaro sin dall'inizio, non si tratta di un titolo destinato alla commercializzazione, e sembra non ci siano possibilità che Indie Path possa dar vita ad un videogioco completo di tutte le sue funzionalità. Ciò che potete ammirare in cima alla notizia, infatti, sembra essere soltanto una dimostrazione visiva e grafica della trasposizione videoludica del classico diretto da Tim Burton. Chissà che Warner Bros. non si lasci ispirare da questo lavoro per magari dar vita ad un progetto ufficiale basato sull'amato film. Cosa ne pensate del lavoro di Indie Path? Fateci sapere le vostre impressioni nello spazio dedicato ai commenti.