Batman Fortnite Fondazione disponibile dal 18 novembre con codice per una skin esclusiva

DC ed Epic uniscono l’universo di Fortnite con quello del Cavaliere Oscuro. Da giovedì 18 novembre arriva in Italia Batman/Fortnite Fondazione, speciale di 48 pagine disponibile in fumetteria, edicola, online e sul sito di Panini. Ogni copia include un codice per scaricare gratis il costume Batman che Ride e l’esclusiva schermata di caricamento.

Batman/Fortnite Fondazione segue la serie Batman/Fortnite Punto Zero in cui Batman, al suo arrivo sull’Isola di Fortnite, è colpito da un’amnesia e combatte nemici sconosciuti contando sulle sue doti d’investigazione per risolvere il mistero del Punto Zero.

"Dopo il suo ritorno a Gotham City, il Cavaliere Oscuro affronta un nuovo mistero e un nuovo arrivo: Fondazione, enigmatica figura dell’Isola, emerge dalle profondità di Gotham Harbor e Batman indaga su questa nuova presenza nella sua città."

Batman/Fortnite Fondazione è realizzato dal responsabile creativo di Epic Games Donald Mustard, dall’autore di Batman/Fortnite Punto Zero Christos Gage e dall'autore di Batman e Batman Death Metal, Scott Snyder. Le illustrazioni sono realizzate da Joshua Hixson (disegni) e Roman Stevens (colori). La cover è disegnata e colorata di Greg Capullo, collaboratore di lunga data di Snyder assieme a Jonathan Glapion e Matt Hollingsworth. Una buona occasione per tornare ad esplorare il mondo di Batman e Fortnite con una nuova storia.