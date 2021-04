Batman Fortnite Punto Zero: disponibile il fumetto con la skin Harley Quinn Rinascita

A partire da oggi è disponibile anche in Italia il primo numero del fumetto Batman Fortnite Punto Zero, miniserie in sei numeri che unisce il mondo del Cavaliere Oscuro con quello del Battle Royale di Epic Games.

L’universo di Batman e quello di Fortnite, il popolarissimo videogioco di epic Games, si uniscono per dar vita a un grande evento! A Gotham City è apparsa un’anomalia… dove condurrà il cavaliere oscuro? Il più grande detective del mondo si ritroverà a combattere contro avversari inusuali… …ma è pronto alla battaglia reale che lo attende?

Batman Fortnite Punto Zero è in vendita su Amazon.it, in edicola e nelle fumetterie al prezzo di tre euro, ogni numero include un codice per scaricare gratis uno speciale oggetto esclusivo per Fortnite: con il primo volume i giocatori riceveranno la skin Harley Quinn Rinascita ma sono previsti anche il piccone Rampino Artigliato di Catwoman, il deltaplano Batman Zero Wing, il deltaplano del Distruttore Deathstroke, il dorso decorativo Vendetta di Harley Quinn e il piccone ascia Batarang. Collezionando tutti e sei i codici avrete accesso anche al costume speciale Batman Zero Corazzato.

Una bella occasione per arricchire la propria collezione di oggetti estetici di Fortnite con pezzi unici ed esclusivi a tema DC Comics.