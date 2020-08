Batman, Gotham Knights è realtà: primo trailer per il gioco, arriva nel 2021!

Come promesso, il DC FanDome è stato il palco da cui Warner Bros Montréal ha deciso di presentarci il primo trailer del nuovo gioco dedicato all'universo del Cavaliere Oscuro.

Confermando la quasi totalità dei rumor diffusisi nel corso degli ultimi mesi, la software house ha ufficialmente svelato il progetto. Il nuovo titolo dedicato all'eroe DC vedrà protagonista l'intera Bat Famiglia, spaziando da Nightwing a Cappuccio Rosso, includendo Robin e Bat-Girl. In una Gotham City sempre più bisognosa di cavalieri che si ergano in sua difesa, gli alleati di Batman sono pronti a scendere in campo.



Il primo trailer di Gotham Knights conferma inoltre l'identità dei villain: i nuovi Cavalieri di Gotham dovranno affrontare l'intera Corte dei Gufi e i suoi temibili artigli. Per affrontarli, la Bat-Famiglia potrà ricorrere all'immenso arsenale tecnologico messo a punto negli anni da Bruce Wayne, allo scopo di difendere i cittadini di Gotham. In una metropoli più oscura che mai, i nuovi eroi si preparano a scoprire la storia della Corte dei Gufi e del loro segreto dominio su Gotham.



Al momento non è stata confermata una data di uscita, ma il gioco di Warner Bros Montréal arriverà nel 2021. In seguito alla trasmissione del trailer, la software house ha mostrato anche un ricco gameplay di Gotham Knights.