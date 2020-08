Batman Gotham Knights: il kolossal di WB Montreal si mostra nel video gameplay

Gli sviluppatori di WB Montreal approfittano della vetrina mediatica offertagli dal DC FanDome per mostrare le primissime scene di gameplay di Batman Gotham Knights, il prossimo kolossal ambientato nella dimensione del Cavaliere Oscuro.

Come anticipato dai numerosi teaser (e dai molteplici leak) che si sono susseguiti in queste ultime settimane, il progetto di Batman Gotham Knights verterà attorno alla Bat-Famiglia consentendo agli appassionati di interpretarne i diversi membri per poter ingaggiare uno scontro su vasta scala contro i villain che minacciano Gotham City e i suoi abitanti.

Il video gameplay segue il reveal trailer di Batman Gotham Knights e ci permette di sbirciare tra le pieghe ludiche e contenutistiche di un titolo che, a giudicare dalla bontà delle scene di combattimento e dall'elevato tenore della grafica, ambisce a ritagliarsi uno spazio nel cuore e nella mente di milioni di giocatori.

Vi lasciamo perciò al nuovo filmato con Nightwing, Robin, Batgirl e Red Hood, e ovviamente alla bianca lavagna dei commenti per ricevere un vostro giudizio sulle primissime scene di gioco di Batman Gotham Knights mostrate durante il DC FanDome.