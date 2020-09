Batman oltre Gotham Knights: nuovi concept per il progetto cancellato

Presentato in occasione del DC FanDome, Gohtam Knight ci riporterà nell'universo fumettistico di Batman. Questa volta però non vestiremo i panni del cavaliere oscuro ma il gioco ci permetterà di controllare quattro vigilanti che dovranno diventare i nuovi eroi di Gotham City: Robin, Cappuccio rosso, Batgirl e Nightwing.

Come emerso qualche giorno fa dall'account Instagram di Jerad S.Marantz, Gotham Knights non doveva essere il solo videogioco ambientato nell'universo DC, a provarlo sono delle concept art di un Batman in armatura, che avrebbero dovuto confluire in un titolo successivamente cancellato. Nelle ultime ore sono state trovate nuove immagini, sempre firmate da Marantz, riconducibili a questo progetto mai portato a termine, ritraenti uno dei villain dell'uomo pipistrello, Re Squalo, che potete visionare in calce alla news.

Probabilmente Re Squalo avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di antagonista nel misterioso gioco cancellato, ma anche questa volta il concept artist non ha voluto rivelare alcun dettaglio sull'argomento. Che sia proprio il videogioco di Batman con protagonista Damian oggetto di rumor la scorsa estate? Cogliamo l'occasione per ricordavi che Gotham Knights è previsto per il 2021 come titolo crossgen.