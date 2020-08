Batman Gotham Knights: è questo il primo screenshot del gioco WB Montreal?

È un dato di fatto: domani 22 agosto, durante il DC Fandome che seguiremo con una lunga maratona, verrà annunciato il nuovo Batman di Warner Bros. Montreal. Secondo voci insistenti avrà il sottotitolo Gotham Knights, mentre sembra ormai certo il coinvolgimento dell'organizzazione Corte dei Gufi.

In questi giorni gli sviluppatori stanno stuzzicando i fan fornendo loro una serie di indizi attraverso il profilo Twitter R3dakt3d, che messi assieme stanno svelando a poco a poco l'identità dei personaggi coinvolti (sembrerebbero esserci, tra gli altri, Batgirl e Due Facce), frasi criptiche e una parte della mappa di gioco.

L'indizio più interessante, a nostro parere, è tuttavia quello pubblicato ieri, poiché sembra essere a tutti gli effetti uno screenshot tratto dal gioco vero e proprio, o quantomeno un'immagine in-engine. Purtroppo non mostra parti della città o personaggi, ma una scultura in bassorilievo illuminata dal basso, e che quindi potrebbe averci offerto un assaggio del sistema d'illuminazione. Quando Barrett Courtney di Kinda Funny ha chiesto se si trattava davvero di uno screenshot in-game o in-engine, i responsabili della pagina r3dact3d hanno risposto: "La verità è in bella vista", suggerendo che potrebbe essere davvero così. Potete trovarlo in calce a questa notizia, cosa ne pensate?

Da questa immagine i giocatori sono poi riusciti a risalire ad un altro codice e a sbloccare l'ultima parte della mappa in-game, che pure potete ammirare in basso. L'indizio di oggi, invece, ha condotto ad un countdown (visibile in alto) che scade domani 22 agosto, quando verrà finalmente effettuato l'annuncio al DC Fandome.