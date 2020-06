Batman Gotham Knights e Suicide Squad: l'annuncio è in arrivo?

È ormai moltissimo tempo che voci di corridoio, indiscrezioni e presunti leak coinvolgono le attività in corso presso gli studi di sviluppo di Warner Bros Interactive.

Negli ultimi mesi, il fermento ha in particolar modo coinvolto le attività di Warner Bros Montréal e Rocksteady: secondo quanto riportato da numerosi rumor, infatti, entrambi i team sarebbero ormai da tempo impegnati nella realizzazione di giochi legati a franchise editoriali di proprietà di DC Comics, con il primo concentrato su Batman e il secondo su Suicide Squad. Ad ora, tuttavia, nessuna conferma ufficiale è mai giunta in tal senso, con la sola Warner Bros Montréal che ha diffuso, ormai diverso tempo fa, alcuni teaser che lasciavano presagire un ritorno del Cavaliere Oscuro.



A ridestare nuovamente le speranze dei giocatori ci hanno ora pensato due interessanti avvistamenti: la sempre attiva community videoludica ha infatti segnalato la sospetta registrazione di domini web legati a Gotham Knights e a Suicide Squad. Il tutto si è poi sommato alle comunicazioni legate all'evento DC Fandome in programma per il prossimo agosto: sarà questa l'occasione in cui saranno presentati i due tanto chiacchierati giochi? Per cercare di rispondere all'annoso interrogativo, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video dedicato, che potete trovare in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Evereyeye: buona visione!