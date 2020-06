Batman Gotham Knights e Suicide Squad: Jason Schreier indica la data di annuncio

Dopo aver offerto delle importanti anticipazioni su Harry Potter RPG e la reazione degli sviluppatori alle parole di J.K. Rowling, Jason Schreier prova a indicare la data di annuncio dei nuovi videogiochi di Warner Bros. dedicati al Cavaliere Oscuro che, stando ai rumor, dovrebbero chiamarsi Batman Gotham Knights e Suicide Squad.

Nel suo ultimo approfondimento pubblicato su Bloomberg News, l'ormai celebre giornalista videoludico ha esordito riallacciandosi alle indiscrezioni su Harry Potter RPG per spiegare che "Warner Bros. aveva inizialmente pianificato di annunciare il gioco di Harry Potter durante la conferenza che si sarebbe dovuta tenere all'E3 di giugno. [...] Ma quando l'E3 è stato cancellato a causa della pandemia da Coronavirus, la roadmap dell'editore è cambiata".

In conseguenza del cambio di strategia comunicativa attuato da Warner Bros., spiega Schreier, "il nuovo piano prevede di svelare il gioco di Batman ad agosto in un evento digitale chiamato DC FanDome, con reveal successivo per il gioco di Harry Potter. Me lo conferma una persona anonima a conoscenza di questi piani. La mia fonte mi spiega inoltre che questi piani sono stati fatti prima delle dichiarazioni di Rowling".

Il riferimento al singolare sull'annuncio del "videogioco di Batman" fatto da Schreier, però, sembra suggerire la volontà del colosso statunitense di annunciare un solo titolo tra i rumoreggiati Batman Gotham Knights e Suicide Squad all'evento globale DC FanDome che si terrà il 22 agosto.