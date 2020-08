Kevin Conroy: tutti i record del doppiatore di Batman e i suoi ruoli nascosti

In un rubrica sui doppiatori non poteva mancare Kevin Conroy, storica voce del Cavaliere Oscuro di Gotham tanto da entrare a pieno titolo nel pantheon degli attori insieme a Michael Keaton, Christian Bale e Adam West. Tra videogame e serie d'animazione la nostra corsa tra i suoi im-BAT-tuti record sarà lunga e, chissà, potreste anche scoprire qualche ruolo inaspettato.

Tra tutti gli attori che hanno dato volto e voce a Batman, Conroy detiene infatti il record assoluto di interpretazioni del Detective con 9 serie animate, 12 film d'animazione e 13 videogame distribuiti in ben 28 anni di carriera. Ciò che non tutti sanno è che le cose potevano andare molto diversamente per l'attore, che al suo primo provino per Batman: The Animated Series (1992) si propose per il ruolo di Harvey Bullock, credendo che interpretare Batman sarebbe stato noioso: fu solo su richiesta della troupe che accettò di leggere le battute di Bruce Wayne.

Da Batman: The Animated Series in poi interpretò sia Batman che Bruce Wayne, scelta non scontata per due ruoli in cui era possibile cambiare l'attore. Conroy fu il primo a saper dosare la voce per renderla affascinante e virile per il primo e profonda e graffiante per il secondo: nei film vengono usati dispositivi speciali per modulare il timbro vocale e in alcuni casi rimane (sostanzialmente) invariato. Nella stessa produzione interpretò anche Thomas Wayne e l'alter-ego malvagio di Batman, spesso alternando tutti e quattro i ruoli in tempo reale e senza dover sospendere la registrazione. Nel 2014 batte un nuovo record divenendo l'unico attore ad aver interpretato sia Thomas e Bruce Wayne che Joe Chill, l'uomo armato che rapinò e uccise i coniugi dando vita al mito del Pipistrello. Nonostante la decennale esperienza nel ruolo, Conroy sarà volto di Batman, oltre che voce, solo nel 2019 nel crossover The CW Crisi sulle Terre Infinite.

Ma chi era Conroy prima di indossare il mantello? Di origini irlandesi e cresciuto a Westport, Connecticut, il doppiatore andò a scuola con Christopher Reeve, storico volto di Superman dal 1974, e condivide il giorno del suo compleanno con Efrem Zimbalist Jr., interprete di Alfred Pennyworth in The Animated Series. Inoltre, dopo l'attentato dell'11 settembre alle Torri Gemelle, Conroy ha partecipato ai soccorsi offrendosi volontario per svolgere compiti di cucina per ufficiali e vigili del fuoco.

Veniamo infine ai videogame: quali ha doppiato? Il primo ruolo per console arrivò nel 1994 con The Adventures of Batman & Robin, seguito da Batman Vengeance; Batman: Rise of Sin Tzu; DC Universe Online; Injustice: Gods Among Us; Infinite Crisis; Injustice 2; Lego DC Super-Villains. Menzione speciale merita la sua interpretazione più famosa, quella nella saga Bartman: Arkham, che lo vedrà impegnato in tutti i capitoli salvo Batman: Arkham Origins. È stato inoltre la voce di Drake in Crusaders of Might and Magic; del Pescatore in Jak and Daxter: The Precursor Legacy; di Lord Jack in Max Payne 2 e di Lord Palasa in Lords of EverQuest.