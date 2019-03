Batman La Serie Animata arriva in LEGO DC Super Villains

Warner Bros ha presentato il Pacchetto livello Batman La Serie Animata per LEGO DC Super-Villains. Il pacchetto, disponibile al prezzo di 2,99 euro, festeggia l'80° anniversario di Batman aggiungendo un nuovo livello ispirato all'omonima serie animata.

Batman The Animated Series è stata una serie rivoluzionaria e premiata con un Emmy Award, molto apprezzata per il suo stile grafico noir stilizzato e la trama acuta e complessa. I giocatori potranno scorrazzare liberi per Gotham City con sette personaggi ispirati a quelli della serie, tra cui The Phantasm, Captain Clown, Man-Bat, Mad-Hatter, Batman, Joker, e Harley Quinn.

Il Pacchetto livello Batman la Serie Animata fa parte del Season Pass incluso nella Deluxe Edition di LEGO DC Super-Villains, disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Windows.Da 80 anni, il Cavaliere Oscuro è un simbolo di determinazione, coraggio e giustizia per intere generazioni di fan. Dalla sua prima comparsa nel numero 27 di Detective Comics del 30 marzo 1939, Batman è rimasto una presenza fissa in ogni forma di intrattenimento immaginabile. È apparso in moltissimi fumetti, film di animazione, programmi televisivi, film hollywoodiani, videogiochi, giocattoli e tanti altri prodotti. È il supereroe più popolare di sempre. Non sarebbe completo senza i suoi gadget più iconici, come la Batmobile, ed è reso unico da una schiera di nemici inimitabile.