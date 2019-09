Batman: i migliori giochi con protagonista il Cavaliere Oscuro in video

Il 21 settembre è stato celebrato il Batman Day, la giornata dedicata all'80° anniversario del Cavaliere Oscuro. Mentre il bat-segnale veniva proiettato sui monumenti di città come Londra, New York e Parigi, noi abbiamo ben pensato di festeggiare la ricorrenza a modo nostro, selezionando i 5 migliori giochi dedicati al Cavalier Oscuro.

La nostra selezione non poteva non cominciare con la prima, importante iterazione videoludica del pipistrello, ovvero Batman, sviluppato da Ocean Software e lanciato nel 1986 su ZX Spectrum, Amstrad CPC e MSX. Lo scopo del gioco, caratterizzato da schermate fisse a visuale isometrica, era quello di salvare Robin, l'iconica spalla del protagonista. Con un salto di temporale di 5 anni, arriviamo a Batman of the Future: Il ritorno del Joker per NES, Game Boy e Mega Drive. Sviluppato da Sunsoft, si configurava come un sequel di Batman: The Video Game, titolo ispirato alla pellicola di Tim Burton del 1989. A differenza del predecessore, proponeva una storia originale, che vedeva Batman sulle tracce di Joker, evaso per l'ennesima volte di prigione.

E gli altri tre? Li lasciamo scoprire a voi lasciandovi alla visione del nostro video in apertura di notizia. Segnaliamo che tra le nostre pagine è anche disponibile lo speciale sui 5 migliori giochi di Batman curato dal nostro Gabriele Laurino.