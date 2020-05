Batman, il misterioso nuovo gioco arriverà? Ecco cosa potremmo aspettarci!

In seguito ad un pressoché incessante susseguirsi di rumor e indiscrezioni che hanno coinvolto negli ultimi mesi la software house, sembra che finalmente Warner Bros Montréal sia pronta per un nuovo annuncio.

Le voci di corridoio, fomentate anche da diversi teaser riconducibili a Batman pubblicati dal team, sembrano convergere su di un ritorno sulle scene videoludiche del Cavaliere Oscuro di casa DC. In particolare, tra le indiscrezioni più volte manifestatesi nell'universo degli Insider videoludici, è stata menzionata la possibilità che il misterioso titolo possa essere un soft reboot della serie Arkaham, in cui il giocatore vestirà i panni dei diversi membri della Bat-Famiglia. Ad oggi mancano ovviamente conferme ufficiali in tal senso, ma la Redazione di Everyeye ha voluto provare a viaggiare con la fantasia per immaginare cosa potremmo aspettarci da un nuovo gioco di Batman.



Le nostre riflessioni, che spaziano dalla componente narrativa alle potenziali caratteristiche di gameplay, sono state raccolte in un video interamente dedicato, che potete trovare sia sul Canale YouTube di Everyeye sia direttamente in apertura a questa news. Prima di augurarvi una piacevole visione, vi offriamo tuttavia una dovuta anticipazione. Qualora non aveste mai giocato i titoli della serie Batman Arkham, sappiate infatti che il filmato contiene spoiler legati alle produzioni.