Batman next-gen: nuovi leak su nome e gameplay del prossimo titolo di WB Montreal

Attraverso le pagine del suo profilo Twitter, l'ormai celebre insider Sabi afferma di conoscere il nome del prossimo videogioco di Batman e di sapere persino quale possa essere l'elemento di gameplay più importante dell'avventura a mondo aperto in sviluppo presso WB Games Montreal.

A detta dell'insider dalla comprovata attendibilità (celebre è il caso della diffida da parte dei legali di Nintendo durante l'E3 2019), la nuova odissea del Cavaliere Oscuro dovrebbe chiamarsi Batman Arkham Legacy.

Quanto agli aspetti contenutistici e, in particolar modo, al sistema di gioco di Arkham Legacy, Sabi spiega che il titolo dovrebbe permetterci di indossare i panni dei personaggi secondari della "famiglia di Batman", avvalorando in qualche misura le relative voci di corridoio e le segnalazioni pervenute da diverse fonti anonime in questi lunghi mesi d'attesa per il reveal del progetto che, presumibilmente, verrà lanciato in cross-gen su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Scarlett.

Le ultime indiscrezioni di Sabi contribuiscono così a riaccendere i riflettori mediatici su questo titolo che, nonostante sia stato più volte confermato da molti addetti al settore, non ha ancora ricevuto un annuncio ufficiale da parte dei suoi autori. Stando alle indiscrezioni rimbalzate online in questi mesi, il prossimo kolossal di Warner Bros. Interactive Entertainment dovrebbe riallacciarsi in qualche modo alla narrazione, ai personaggi e ai contenuti de La Corte dei Gufi, tanto da indurre molti analisti e insider a riferirsi a questo progetto con il nome provvisorio di Batman Court of Owls.