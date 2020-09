Batman, non solo Gotham Knights: spuntano concept art di un gioco cancellato

Dopo una lunga attesa caratterizzata da una campagna comunicativa condotta tramite molteplici teaser, il team di Warner Bros Montréal ha infine presentato il proprio nuovo titolo in occasione del DC FanDome.

Come noto, il progetto si è rivelato essere Gotham Knights, avventura ambientata tra i confini del vasto universo fumettistico di Batman. Pur calata tra le strade di Gotham City, il gioco non includerà la possibilità di vestire i panni del Cavaliere Oscuro, andato incontro a una prematura scomparsa. A succedergli nell'incarico di proteggere la metropoli, saranno dunque Robin, Bat-Girl, Cappuccio Rosso e Nightwing.

Una formula innovativa rispetto a quanto visto nella serie Batman: Arkham, ma che non sembra essere l'unico progetto dedicato al personaggio DC ad essere stato preso in considerazione in tempi recenti. A renderlo noto e il poliedrico Jerad S.Marantz, Concept Artist, Creature Designer, Costume Concept Artist, Writer e Director. Dalle pagine del proprio account Instagram, quest'ultimo ha infatti pubblicato le immagini che potete visionare in calce a questa news. Dedicate a una versione in armatura di Batman, i concept condivisi, riferisce Marantz, erano stati ideati proprio per un nuovo videogioco, che è stato tuttavia in seguito oggetto di cancellazione. Cosa ve ne pare?



L'artista non ha voluto condividere ulteriori dettagli in merito alla natura del progetto: in passato, tuttavia, erano emersi rumor su di un gioco di Batman con protagonista Damian.