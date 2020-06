Batman, il nuovo gioco all'evento PS5? Spunta un'immagine leak!

Non sembra esserci pace per l'alter ego supereroistico di Bruce Wayne, almeno nella sua incarnazione videoludica: proseguono infatti i rumor e le indiscrezioni in merito ad un possibile annuncio in arrivo.

A scatenare nuovamente le aspettative del pubblico è l'avvistamento in rete di una presunta immagine leak legata al titolo. Quest'ultima, che potete visionare direttamente in calce a questa news, riporta uno degli slogan anticipati mesi addietro dai canali social di Warner Bros Montréal: "Capture the Knight". Alla dicitura si accompagna l'inconfondibile simbolo del Cavaliere Oscuro di casa DC oltre ai loghi di PlayStation 4 e PlayStation 5.

Ovviamente, al momento non vi è alcun modo per verificare l'attendibilità o meno dell'immagine: l'unica via per scoprire cosa si cela davvero nel destino videoludico di Batman, non resta altro da fare che attendere. Se non altro, se effettivamente un reveal di un nuovo gioco è atteso all'evento PS5, l'attesa sarà ormai breve: lo streaming Sony prenderà infatti il via giovedì 11 giugno alle ore 22:00 italiane. La Redazione di Everyeye seguirà la diretta con una maratona ricca di ospiti, ovviamente sul nostro Canale Twitch.



Le ultime indiscrezioni legate alle attività del team di Warner Bros Montréal, lo ricordiamo, indicavano il nuovo Batman come presto in uscita.