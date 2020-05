Batman: il nuovo gioco verrà annunciato oggi? Parla Geoff Keighley

Sarà Batman Arkham Legacy il nuovo videogioco annunciato da Geoff Keighley oggi pomeriggio come parte della Summer Game Fest? Il nome è stato citato più volte in questi giorni, tanto da spingere lo stesso conduttore a intervenire.

Rispondendo a un commento su Twitter, Geoff ha fatto chiarezza ribadendo come l'annuncio di oggi riguarderà qualcosa di "originale e divertente", si sono fatti tanti nomi senza cognizione di causa ma ad oggi modo non è in alcun modo legato a Batman.

Il giornalista Jeff Grubb di Venture Beat ha confermato di avere in programma per oggi uno speciale appuntamento per un gioco denominato "__man" sul suo calendario, denominazione che ovviamente ha subito fatto pensare all'imminente presentazione del nuovo gioco dell'Uomo Pipistrello, alimentando così rumor e speculazioni, subito smentite.

Di cosa potrebbe trattarsi dunque? Non sono trapelati indizi concreti e dunque è difficile fare supposizioni, ne sapremo di più oggi pomeriggio, vi invitiamo a seguire l'annuncio misterioso sul canale Twitch di Everyeye.it, saremo in diretta dalle 17:00 con il Pre Show e il commento live in attesa del reveal previsto per le 18:00, non mancate, passeremo insieme due ore in allegri aspettando di scoprire cosa ha in serbo per noi Geoff Keighley.