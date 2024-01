Batman Project Sabbath cancellato per i leak? No, non è quello il motivo

Nelle scorse ore Josh Keaton ha confermato di aver lavorato ad un gioco di Batman cancellato, nello specifico il doppiatore avrebbe dovuto prestare la voce a Damian Wayne in un videogioco in sviluppo negli studi di WB Games Montreal, titolo che però non ha mai visto la luce.

Per quale motivo Batman Project Sabbath (titolo provvisorio) non è uscito? Secondo Keaton, la colpa sarebbe dei numerosi leak emersi nel 2019 che avrebbero letteralmente "ucciso il progetto" con Warner Bros che avrebbe preferito cancellare il lavoro fatto fino a quel momento per cambiare completamente rotta, affidando a WB Games Montreal un nuovo gioco, ovvero Gotham Knights.

La notizia ha attirato l'attenzione del pubblico e della stampa ma sulla vicenda è intervenuto anche Jason Schreier, il giornalista e leaker afferma che i motivi della cancellazione di Project Sabbath non riguardino in alcun modo i leak sul gioco e sebbene Schreier non si sbilanci ulteriormente, ribadisce come questa versione dei fatti non corrisponda al vero.

Pressato dagli intervistatori del podcast, Keaton ha rivelato che il gioco in questione non era legato direttamente all'Arkhamverse. Batman Project Sabbath è stato cancellato idealmente tra il 2017 e il 2019, dopo lo stop al progetto Warner Bros Montreal ha iniziato i lavori su Gotham Knights.