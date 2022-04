Batman protagonista da GameStop: Funko Pop Damaged e Arkham Asylum Comic Edition esclusivi

Se siete dei fan del cavaliere oscuro dovete assolutamente controllare il listino di GameStop, che ha messo in vendita due nuovi prodotti di Batman in esclusiva assoluta.

Il primo è il Funko Pop! Batman Damaged, già acquistabile al prezzo di 19,99 euro e in pronta consegna. Il pipistrello raffigurato dalla statuina è quello appena portato sullo schermo da Robert Pattinson nel film The Batman, diretto da Matt Reeves. Incentrata sul suo secondo anno di lotta contro il crimine, la pellicola vede il cavaliere oscuro scoprire la corruzione a Gotham City mentre insegue l'Enigmista, un serial killer che prende di mira l'élite di Gotham. Potete acquistarlo qui.

L'altro imperdibile prodotto in esclusiva è Batman: Arkham Asylum - Comic Edition per PlayStation 4, una nuova edizione che include la versione GOTY del primo gioco sviluppato da Rocksteady, un poster illustrato da Carlos D’Anda e un comic book intitolato "La Strada per Arkham", realizzato da Panini appositamente per l'occasione. Inoltre, prenotando la Comic Edition al prezzo di 59,99 euro prima del lancio (la cui data è ancora da definire), riceverete in regalo il poster del film The Batman. Maggiori dettagli su questa nuova edizione di Batman Arkham Asylum per PlayStation 4 possono essere reperiti a questo indirizzo.