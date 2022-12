Batman Rogue City: il Cavaliere Oscuro combatte il crimine nella nuova mod di GZDoom

Il Cavaliere Oscuro incontra il Doom Guy in Batman Rogue City, uno sparatutto 'vecchia scuola' realizzato dallo youtuber e sviluppatore indipendente Illuminati Dad attingendo al codice sorgente del primo Doom.

Similarmente a quanto fatto dall'autore dell'incredibile progetto fan made di Zelda The Legend of Doom, anche il papà di Batman Rogue City si è servito di GZDoom per ricostruire una versione alternativa della Gotham City ammirata ed esplorata da tutti i fan di Batman in film, fumetti, telefilm e videogiochi.

Lo scopo del nostro alter-ego è ovviamente quello di proteggere gli abitanti della metropoli dando la caccia al cattivone di turno e ai suoi sgherri. Il videogioco fan made di Batman Rogue City presenta un totale di otto ambientazioni liberamente esplorabili, piene di oggetti da distruggere e di nemici da abbattere tra avversari 'minori' e boss di fine livello. Le vittorie contro i nemici più arcigni ricompensano il giocatore con armi uniche, abilità aggiuntive e potenziamenti per la Batmobile.

Qualora foste interessati, in calce alla notizia vi lasciamo il link al portale di ModDB dal quale poter scaricare la total conversion gratuita del primo Doom dedicata al Cavaliere Oscuro. Se amate questo genere di progetti, vi consigliamo di dare un'occhiata anche a questa spaventosa mod del primo Doom ispirata a PT.