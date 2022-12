Batman Rogue City: l'uomo pipistrello invade DOOM 2!

Fra i tanti regali che i giocatori PC stanno ricevendo in queste festività natalizie troviamo anche un’interessante mod di DOOM 2, il leggendario sparatutto di idSoftware, trasformato per l’occasione in un FPS con protagonista il Cavaliere Oscuro e intitolato Batman Rogue City. Scopriamo tutti i dettagli sulla total conversion.

Batman in parallasse

Il motivo per cui Batman Rogue City non è una banale mod di DOOM 2 ma una total conversion è perché non si limita a introdurre l’uomo pipistrello come personaggio giocabile: si tratta a tutti gli effetti di una campagna single player creata ad hoc dal modder Illuminati Dad in cui possiamo vestire i panni del Cavaliere Oscuro e affrontare molti dei suoi arcinemici nel corso di una serie di livelli. Ovviamente non si tratta esclusivamente di un’operazione estetica e il nostro protagonista dispone anche di un moveset e di accessori unici che differenziano non poco la mod dalla versione vanilla del gioco. Bruce Wayne è infatti in grado di saltare, correre sui muri e lanciare un rampino che rende qualsiasi punto della mappa accessibile. Passando invece alle possibilità offensive, il vigilante mascherato di Gotham City può contare su pugni e bolas come armi inesauribili, ma tra uno stage e l’altro si possono recuperare anche strumenti più efficaci con cui mandare al tappeto (senza mai uccidere) i supercriminali: dal batarang al taser, passando per il lanciagranate fumogene, l’arsenale di Batman è piuttosto ricco e consente di affrontare gli avversari con un certo grado di libertà.

Trattandosi di un prodotto amatoriale, non troviamo la medesima cura per i dettagli dei videogiochi in commercio e tale fattore viene evidenziato principalmente dallo scarso bilanciamento delle armi, con granate fumogene e taser che si sono rivelati così forti da mettere in ombra qualsiasi altro gadget. Si tratta in ogni caso di un difetto poco incisivo sull’esperienza, dal momento che tutti gli strumenti a disposizione del giocatore sono perfettamente funzionanti e, nel peggiore dei casi, richiedono qualche proiettile in più per completare l’obiettivo.

Dall’Arkham Asylum a Gotham City

Se il gameplay di Batman Rogue City non va a stravolgere in maniera netta la struttura ludica di DOOM 2 con le sue piccole novità, a sorprendere è la cura con cui sono stati realizzati gli stage di questa mini-campagna. Malgrado una partenza un po’ lenta dovuta ad un primo livello anonimo e ad un secondo con una boss fight con Killer Croc fin troppo ostica, il resto dell’avventura è una gioia per chiunque apprezzi l’universo DC Comics per via della presenza massiccia di riferimenti e nemici iconici.

Un esempio è la sequenza ambientata nel manicomio di Arkham, che ci vede affrontare un numero cospicuo di villain come Mr Freeze e Victor Zsaz. Vi è persino una missione caratterizzata da un’open map che ci porta in quel di Gotham City, area in cui possiamo liberamente andare a caccia di otto supercriminali da sconfiggere. Si tratta forse del livello più piacevole per via dei numerosi riferimenti e della cura con cui sono stati riprodotti i ‘covi’ dei nemici giurati di Batman, come il laboratorio di Hugo Strange, la fonderia di Due Facce e la base operativa del Pinguino. Ciascuna porzione del livello è infatti dedicata ad uno specifico boss e va a comporre una città in miniatura che brulica di brutti ceffi e segreti da scoprire. Sì, perché stiamo pur sempre parlando di un gioco costruito sul motore di DOOM 2 e che, per ovvie ragioni, non si allontana dal capitolo originale.

Oltre all’utilizzo delle chiavi colorate necessarie all’accesso delle varie aree, lo sviluppatore si è divertito ad imitare quanto fatto da Rocksteady nell’Arkhamverse, sfruttando quindi l’Enigmista per inserire oggetti da raccogliere e aree segrete, alcune delle quali richiedono un occhio molto attento per essere scovate.

A contribuire alla percentuale di completamento dei livelli non troviamo solo l’eliminazione dei nemici e le gioie dell'esplorazione, ma anche e soprattutto gli ostaggi.

I criminali che hanno preso il controllo di Gotham hanno catturato numerosi civili e persino qualche poliziotto, quindi starà a noi fare giustizia e liberarli dalla prigionia, ottenendo anche un piccolo bonus alla salute che non guasta, visto il livello di sfida tendenzialmente alto della mod. Non possiamo infine evitare di spendere qualche parola sul comparto artistico, che riesce a fare centro proponendo una versione a base di pixel dei cattivoni DC Comics più famosi e dei loro scagnozzi.

Non tutti i villain sono impeccabili e in alcuni casi, osservando le armi da loro impugnate, il fatto che siano stati ottenuti dai modelli dei nemici originali appare evidente. Vista la mole di personaggi inclusi nell’avventura però è quasi impossibile non chiudere un occhio su questo piccolo limite. Insomma, al netto di qualche imperfezione dovuta alla natura del progetto, Batman Rogue City è una mod imperdibile per qualsiasi amante del supereroe DC che apprezza anche i classici degli sparatutto in prima persona come DOOM.