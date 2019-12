Batman Shadows Edition disponibile su Xbox One e PC: è un nuovo inizio per Telltale

Telltale Batman Shadows Edition, raccolta annunciata durante la notte dei Game Awards 2019, è ora disponibile all'acquisto su PC via Steam e Xbox One al prezzo di 29,99 euro. In un "futuro prossimo" verrà pubblicata anche su PlayStation 4, Xbox One ed Epic Game Store.

Telltale Batman Shadows Edition raccoglie in un unico pacchetto tutti e dieci gli episodi delle due stagioni di Telltale dedicate al Cavaliere Oscuro, ovvero Batman - The Telltale Series e Batman: The Enemy Within - The Telltale Series. Ad impreziosire il tutto ci pensa la nuova modalità Batman Shadows: ispirata dal filtro Graphic Black di The Walking Dead: The Telltale Definitive Series, conferisce uno stile visivo noir impreziosito da alcuni dettagli colorati, come potete vedere voi stessi nel trailer e negli screenshot allegati a questa notizia. I giocatori già in possesso delle stagioni possono acquistare a parte la modalità Batman Shadows al prezzo di 4,99 euro su Xbox One e 3,99 euro su Steam.

Stando a quanto riferito da Brian Waddle, Chief Revenue Officer di TelltaleLCG Entertainment, la pubblicazione di questa riedizione rappresenta l'inizio di un nuovo corso per Telltale che, dopo il fallimento e la successiva ripresa grazie all'accordo con LCG Entertainment, ha in mente grandi progetti per il futuro. Tra questi, figurano anche lo sviluppo di The Wolf Among Us 2 e il rilancio della prima stagione con la collaborazione di Athlon Games.