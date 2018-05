Batman The Enemy Within arriverà presto su Nintendo Switch?

Telltale Games ha più volte ribadito di essere interessata a supportare massicciamente Switch, anche se al momento la compagnia ha pubblicato solamente pochi titoli, tra cui Batman The Telltale Series e Minecraft Story Mode. Un nuovo gioco Telltale potrebbe però aggiungersi presto al catalogo della console Nintendo...

Nelle scorse ore USK, l'ente tedesco per la classificazione dei videogiochi, ha pubblicato il rating di Batman The Enemy Within per Nintendo Switch, sebbene questa versione del gioco non sia mai stata annunciata dal publisher. Che Telltale sia pronta per svelare l'arrivo di Batman The Enemy Within sulla piattaforma Nintendo?

La classificazione non sembra lasciare spazio a molti dubbi, purtroppo USK non ha svelato nulla riguardo la finestra di lancio, con ogni probabilità Batman The Enemy Within uscirà su Switch entro la fine dell'anno, non è escluso che l'annuncio possa essere effettuato durante l'E3 di Los Angeles in programma dal 12 al 14 giugno 2018.