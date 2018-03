Batman The Enemy Within: due nuovi trailer con Joker per il quinto e ultimo episodio

Per promuovere il lancio di Same Stitch , ultimo episodio diha pubblicato due nuovi trailer incentrati sul personaggio del Joker.

Batman The Enemy Within Episodio 5 proporrà due finali alternativi, il primo incentrato sulla figura buona di John Doe (il futuro Joker) mentre l'altro ritrae il supercattivo così come siamo abituati a conoscerlo abitualmente...

Batman The Enemy Within Same Stitch sarà disponibile dal 27 marzo su PlayStation 4, Xbox One, PC Windows, Mac OS, iOS e Android. Con questo episodio la miniserie dedicata all'Uomo Pipistrello si conclude, in attesa che Telltale annunci una eventuale e non ancora confermata terza stagione.