Batman the Enemy Within: l'episodio finale uscirà il 27 marzo

Nella giornata di oggi,ha annunciato che il quinto ed ultimo episodio di, intitolato "Same Stitch", sarà pubblicato su PS4, Xbox One, PC, Mac, iOS, e Android il 27 marzo 2018.

Gli sviluppatori di Telltale descrivono questo quinti episodio come uno dei più ambiziosi mai creati dalla software house, dal momento che potrà intraprendere due strade diametralmente opposte - specialmente nei riguardi di John Doe (il Joker) - a seconda delle scelte fatte negli scorsi episodi dai giocatori. Complessivamente, quest'ultimo episodio terrà impegnati gli utenti per "3 ore e mezza di gameplay" spalmate in" due storyline completamente diverse".

Batman the Enemy Within è dispobile per PS4, Xbox One, PC, Mac, iOS, e Android. In attesa che il quinto episodio faccia il suo debutto il 27 marzo, potete gustarvi una nuova galleria di immagini che vi abbiamo riportato in calce alla notizia.