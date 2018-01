Batman The Enemy Within: pubblicato il trailer del quarto episodio

Nella giornata odierna,ha pubblicato il trailer del quarto episodio di, in arrivo su PC, PS4, Xbox One e dispositivi mobile il prossimo 23 gennaio.

What Ails You è il quarto e penultimo episodio della serie Telltale, e vede le avventure di Bruce Wayne approssimarsi alla loro conclusione. Dopo il salto della sua copertura, il pipistrello dovrà ora vedersela con "Il Patto", organizzazione di criminali costituita da diversi villain ben noti ai fan di Batman, tra cui Harley Quinn, Il Joker (qui chiamato John Doe), Bane, Mister Freeze. Un'ulteriore minaccia sarà portata da Amanda Waller, al capo di un misterioso gruppo dagli obiettivi sconosciuti.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Batman: The Enemy Within è disponibile per PC, PS4, Xbox One e iOS e Android. Il quarto episodio della serie arriverà il 23 gennaio, e sarà acquistabile singolarmente o incluso nel Season Pass Disc disponibile per PS4 e Xbox One.