Batman: The Enemy Within: pubblicato il trailer per il terzo episodio

Telltale Games ha pubblicato il trailer per il terzo episodio di Batman: The Enemy Within, che vedrà Bruce familiarizzare con volti non proprio amichevoli.

In questo nuovo capitolo della saga, Bruce inizierà una collaborazione con i malvagi di Gotham, ignari del fatto che dietro di lui si cela proprio la loro nemesi. A complicare la situazione si aggiunge il fatto che Gordon non sa che Batman è in realtà Bruce, e si prospetta dunque una situazione molto delicata per il protagonista del gioco.

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che il terzo episodio Batman: The Enemy Within uscirà il 21 novembre su PC Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One e dispositivi mobile.