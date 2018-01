Batman The Enemy Within: il quarto episodio uscirà il 23 gennaio

Dopo un periodo di pausa,tornerà con il suo penultimo capitolo, che verrà consegnato ai giocatori entro la fine del mese. Il precedente episodio - il terzo - è stato pubblicato lo scorso novembre su PC, console e dispositivi mobile.

Di seguito vi riportiamo la sinossi del quarto episodio:

La copertura di Bruce Wayne è a rischio, fatto che lo costringerà a rispondere tempestivamente ai terrificanti piani del The Pact, guidato da Harley Quinn. Wayne potrà fare affidamento sull'alleanza incerta con Catwoman, Amanda Waller e John Doe, o sarà costretto a prendere misure drastiche per garantire la salvaguardia di Gotham City?

Il quarto e penultimo episodio di Batman The Enemy Within sarà pubblicato il 23 gennaio su PC Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One e dispositivi mobile.