Batman The Telltale Series per Switch: trailer e nuovi dettagli

Nella giornata odierna,ha offerto maggiori dettagli sulla versione Switch di, in arrivo sull'ibrida di Nintendo il 17 novembre.

Innanzitutto, la software house ha rivelato che il gioco sarà venduto, in formato fisico e digitale, al prezzo di 39,99 euro, e che tutti gli episodi saranno giocabili sin dall'inizio. In aggiunta a questo, è stato pubblicato un nuovo trailer interamente dedicato alla versione Switch del gioco, che potete trovare in testata di notizia.

Lasciandovi alla visione, Batman The Telltale Series uscirà su Nintendo Switch il 17 novembre. Alcuni rumor suggeriscono che Telltale continuerà a supportare la console ibrida, piattaforma sulla quale potrebbe arrivare il più recente Batman: The Enemy Within.