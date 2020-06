Batman e Warner Bros, il nuovo gioco presto in arrivo: ancora report

La pubblicazione di un nuovo videogioco di Batman potrebbe non essere lontana: è questa la direzione in cui sembra puntare un nuovo report dedicato alle misteriose attività di Warner Bros Montréal.

A rievocare l'ombra del Cavaliere Oscuro di casa DC è Eirik Hyldbakk Furu, Editor della sezione olandese di Game Reactor. In un articolo dedicato ad una molteplicità di giochi rumoreggiati ma ancora non ufficialmente annunciati, il giornalista videoludico ha avuto modo di inserire alcuni riferimenti al tanto chiacchierato nuovo Batman. Secondo quanto riferito dall'Editor, si presenterà ufficialmente nel giro di "pochi mesi". Il titolo, ha aggiunto, sorprenderà inoltre il pubblico con una data di pubblicazione che si rivelerà essere "più vicina di quanto non si pensi".



Per quanto piuttosto generiche, queste affermazioni lascerebbero intendere che l'ormai famigerato nuovo gioco di Batman potrebbe trovarsi in una fase già avanzata dello sviluppo, pronto ad approdare sul mercato videoludico in tempi non eccessivamente lontani. Il pensiero in questo caso potrebbe volgere al periodo di lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X, ma, ovviamente, ogni considerazione in tal senso appare prematura, considerato che l'esistenza del titolo non è mai stata ufficialmente confermata da Warner Bros.



Che l'imminente evento dedicato a PS5 possa essere l'occasione giusta per saperne di più? In attesa di scoprirlo, la Redazione di Everyeye ha discusso di cosa potremmo aspettarci da un nuovo Batman.