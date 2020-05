Batman di WB Games: il Cavaliere Oscuro avrà una nuova voce?

Secondo quanto riportato da alcuni insider sembrano esserci stati problemi con lo sviluppo del nuovo Batman di WB Games ma sembra che tutto sia pronto per un reveal durante l'estate. Adesso emergono dettagli per quanto riguarda il doppiaggio del gioco.

Roger Craig Smith, doppiatore di Batman in Batman Arkham Origins, ha confermato di non essere coinvolto nel progetto e lo stesso vale per Kevin Conroy, doppiatore dell'Uomo Pipistrello nella trilogia Batman Arkham di Rocksteady. Dovremo quindi prepararci ad un Batman con una voce completamente diversa da quella che abbiamo imparato a conoscere in tutti questi anni? Molto probabilmente sì, a meno che i due doppiatori non stiano mentendo...

In particolare Roger Craig Smith in passato si è dimostrato molto attivo su Twitter commentando tutti i rumor sul nuovo Batman di WB Games Montreal e questo farebbe pensare ad una sua possibile partecipazione ai lavori, è pur vero che le numerose "sorprese" ipotizzate dal doppiatore non sono mai giunte e dunque potrebbe trattarsi semplicemente di una strategia per promuovere i suoi lavori non strettamente legati all'universo di Batman.

Secondo un rumor, WB Games avrebbe pianificato l'annuncio del nuovo Batman e del GDR di Harry Potter per questa estate, nessuna conferma è giunta però da parte del publisher.