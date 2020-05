Batman di WB Games tra rumor e teorie: quando uscirà il nuovo gioco della saga?

Il ritrovato "attivismo" sui social di WB Games Montreal contribuisce a rafforzare l'ipotesi dell'annuncio ormai prossimo del nuovo videogioco di Batman. In attesa di scoprire quali sorprese ci attendono reindossando i panni del Cavaliere Oscuro, facciamo il punto della situazione tra rumor, teorie e presunti leak.

Le numerose voci di corridoio raccolte da insider che in passato hanno già dimostrato di essere piuttosto affidabili (su tutti, la celebre Sabi) tratteggiano i contorni di quadro che prevede lo sviluppo di un soft reboot della serie di Batman Arkham sviluppata originariamente dagli studi Rocksteady. Se confermata, l'indiscrezione suggerirebbe un approccio open world che consentirà agli appassionati di esplorare liberamente lo scenario per scegliere in maniera completamente autonoma le missioni da svolgere, le indagini da effettuare e i cattivoni da assicurare alla giustizia.

Sempre in base a questi rumor, gli utenti non si limiteranno a svolazzare sulle teste degli ignari abitanti di Gotham City assumendo le sembianze di Batman ma dovrebbero anche vestire i panni dei diversi membri della Bat-Famiglia, una soluzione che di certo aprirebbe nuove strade sia sotto il profilo narrativo che squisitamente ludico. E che dire allora delle teorie, rafforzate dai criptici messaggi condivisi dagli sviluppatori negli ultimi mesi, che legano il nuovo gioco di Batman alla Corte dei Gufi e agli eventi narrati da questa serie di fumetti DC Comics? C'è anche chi si dice certo del fatto che il prossimo kolossal di Batman sarà annunciato a giugno con un video gameplay in salsa Unreal Engine 4.

Naturalmente, ogni anticipazione offerta da questi rumor, con le relative speculazioni giornalistiche e considerazioni a caldo dei fan, è passibile di smentita in qualunque momento da parte degli autori nordamericani: speriamo quindi di sciogliere al più presto ogni dubbio sui contenuti del prossimo videogioco di Batman. Nel frattempo, vi invitiamo a servirvi del modulo dei commenti per offrirci un vostro parere al riguardo.