Batman e WB Montreal: cancellato un gioco con Damian Wayne? Concept art spuntano in rete!

Si torna a parlare del rapporto tra Warner Bros Montréal ed il personaggio di Batman: sono infatti comparse in rete alcune concept art relative ad un presunto progetto cancellato.

Dalle pagine del portale 4chan, si diffonde infatti un rumor secondo il quale la software house avrebbe lavorato per un certo periodo di tempo ad un nuovo gioco di Batman, noto internamente come "Project Sabbath", ma lo sviluppo sarebbe stato successivamente interrotto. A sostegno delle proprie affermazioni, la fonte anonima ha condiviso una serie di concept art, che vi riportiamo direttamente in calce a questa news.

L'utente ha inoltre fornito alcuni dettagli sulla trama prevista per il progetto. Il nuovo gioco avrebbe segnato un cambio di passo con quanto visto in precedenti titoli legati al Cavaliere Oscuro: il protagonista non sarebbe infatti stato Bruce Wayne, ma il giovane Damian Wayne. Il primo Batman sarebbe stato comunque presente, anche se ormai molto anziano. Project Sabbath avrebbe inoltre incluso una versione più adulta di Dick Grayson e diversi degli storici nemici dell'universo di Gotham City. Secondo quanto riportato, il gioco avrebbe inoltre vantato l'implementazione di un sistema simile al Nemesis System visto nelle produzioni di Monolith Software.



Come di consueto vi invitiamo a ricordare che stiamo parlando di un rumor: attualmente, le effettive attività di Warner Bros Montréal sono avvolte dal mistero. Di recente, si è tornato a parlare di un possibile ritorno di Batman e diverse voci di corridoio sembrano puntare su di un progetto ispirata alla saga della Corte dei Gufi: che la Gamescom possa essere l'occasione giusta per scoprire su cosa è al lavoro il team?