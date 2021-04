Batman X Fortnite Punto Zero: su Amazon il primo numero con la skin gratis di Harley Quinn

A pochi giorni dall'uscita della serie a fumetti chiamata Batman x Fortnite Punto Zero, Amazon ha dato il via alle prenotazioni del primo numero, il quale include un codice per ottenere un costume esclusivo.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, questa serie è stata creata in collaborazione tra DC Comics e Donald Mustard di Epic Games e racconterà dell'arrivo del Cavaliere Oscuro sull'isola del battle royale. Come avete potuto vedere nelle immagini promozionali della Stagione 6 di Fortnite Capitolo 2, l'Agente Jones indossa uno degli artigli di Batman proprio perché ha avuto a che fare con il celebre eroe mascherato e nei fumetti verrà raccontato cos'è successo tra i due. Pare inoltre che gli eventi narrati nel fumetto avranno delle ripercussioni all'interno del gioco e c'è chi ritiene che la Bat-Caverna sia in arrivo in Fortnite con l'uscita dei prossimi numeri.

Se siete interessati ad approfondire la storia del gioco, sappiate che è ora possibile prenotare il primo numero di Batman / Fortnite Punto Zero direttamente su Amazon al costo di soli 3 euro, così da riceverlo comodamente a casa in prossimità dell'uscita prevista per il 20 aprile 2021. All'interno del primo numero potete trovare il codice per sbloccare gratuitamente la nuova skin di Harley Quinn Rebirth (quella dell'immagine in apertura della notizia) e in ciascuno delle prossime uscite sarà incluso un codice per sbloccare altri elementi estetici. Se invece volete ottenere la skin di Batman Corazzato, dovrete riscattare i codici di tutte le sei uscite, che arriveranno entro l'estate. Al momento non è ancora possibile effettuare il preorder dei numeri successivi, i quali approderanno sul negozio online in prossimità dell'uscita.